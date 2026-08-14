Малахова в день рождения победила в чемпионате Московской области по гольфу

Завершился чемпионат Московской области по гольфу. Победу в женском зачете одержала Екатерина Малахова, первое место в мужском занял Артем Филаткин.

Спортсменка сборной команды Московской области, чемпионка России по гольфу завоевала золото в свой день рождения. Малахова заняла первое место в женском разряде. Второе место досталось Анне Милицыной, третье — Наталье Нарышкиной.

Лучшим гольфистом среди мужчин признан Филаткин. Второе место за Давидом Нагиевым, третье — Егором Ерошенко.

Ранее сборная Московской области с участием Малаховой завоевала бронзу на командном чемпионате России по гольфу. Он прошел с 5 по 11 июля в деревне Кукушкино Ленинградской области.