World Boxing допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

World Boxing разрешила российским и белорусским боксерам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе во всех возрастных категориях. Информацию опубликовали на сайте организации.

На последнем заседании в апреле 2026 года исполнительный комитет World Boxing утвердил процедуру выдачи нейтрального статуса. Теперь спортсмены будут проходить тщательную проверку для участия в соревнованиях.

World Boxing сотрудничает с независимой экспертной организацией, чтобы проверить всех российских и белорусских спортсменов, участвующих в соревнованиях. Расходы на проверку будут нести национальные федерации России и Белоруссии.

Ранее президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу пообещал, что российские власти будут активно поддерживать спортсменов. Он уверен, что у российских атлетов впереди немало больших побед.