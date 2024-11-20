World Aquatics допустила россиян и белорусов к соревнованиям

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила правила по нейтральному статусу, сняв ограничения на участие российских пловцов в эстафетных соревнованиях и на индивидуальных дистанциях. Об этом сообщил журнал по плаванию Swimming World .

Российские и белорусские спортсмены теперь смогут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. Атлеты из РФ по-прежнему отстранены только в соревнованиях по водному поло.

До этого россиян и белорусов могли допустить к соревнованиям только в индивидуальных дисциплинах.

Новая редакция правил датирована 18 ноября, причем в них отсутствует указание на выполнение норматива для участия в крупных стартах исключительно за пределами РФ и РБ. Это говорит о том, что стартующий 21 ноября в Санкт-Петербурге чемпионат России на короткой воде может иметь квалификационный статус для участия в чемпионате мира в Будапеште в декабре этого года.

Ранее хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, что Национальная хоккейная лига лояльна к русским атлетам, понимая, что спорт и политика не должны влиять друг на друга.