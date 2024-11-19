Хоккеист Фетисов заявил, что НХЛ демонстрирует лояльность к русским

Национальная хоккейная лига существует вне творящегося вокруг беспредела, а также демонстрирует, что спорт и политика находятся в разных плоскостях. Такое мнение выразил в эфире радио «КП» хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, сообщил сайт KP.RU.
Таким он образом спортсмен прокомментировал введение россиянина Павла Дацюка в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто. Фетисов подчеркнул, что это не только лояльность по отношению к русским, но и понимание, что спорт и политика не должны влиять друг на друга.
При этом хоккеист добавил, что его огорчает, что сборная России на сможет участвовать в Кубке мира, который собирались провести в Северной Америке.
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