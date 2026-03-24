С ВФЛА сняли все санкции, связанные с допингом

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций снял с Всероссийской федерации легкой атлетики все санкционные ограничения, связанные с допингом. Об этом в своем телеграм-канале объявил глава Минспорта Михаил Дегтярев.

По его словам, ВФЛА выполнила все 34 условия и требования, а также перестроила антидопинговую работу, внедрила новые стандарты управления и обновила региональные структуры.

«Подразделение по целостности легкой атлетики отмечало прогресс на протяжении всего периода. Поставили итоговую оценку — полное соответствие», — написал министр.

Пресс-служба ВФЛА добавила, что организация продолжит работу с World Athletics по восстановлению статуса.

«Ведущие российские легкоатлеты будут находиться в пуле тестирования для участия в зарубежных турнирах в момент допуска», — заявили в федерации.

ВФЛА лишили членства World Athletics в ноябре 2015 года в связи с допинговым скандалом. С тех пор дисквалификацию продлевали более 15 раз.