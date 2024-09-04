Российскую бегунью лишили серебряной медали Олимпиады-2012

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил результаты российской бегуньи Татьяны Томашовой в период с июня 2012-го по январь 2015 года, включая показатели спортсменки на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м, где она выиграла серебряную медаль. Об этом сообщили в документе на официальном сайте суда.

Достижения спортсменки аннулировали. Ее дисквалифицировали на 10 лет за допинг. В конце 2021 года во время перепроверки допинг-проб Томашовой от 2012 года нашли следы запрещенных анаболических веществ.

Бегунья показала четвертый результат на Играх в Лондоне, однако после дисквалификации легкоатлеток из Турции награды перераспределили, поэтому россиянка получила серебряную медаль.

Ранее CAS признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Ее результаты аннулировали, награды присудили другим спортсменам.