Российскую бегунью лишили серебряной медали Олимпиады-2012

CAS: российскую легкоатлетку Татьяну Томашову лишили серебра Олимпиады-2012

Фото: РИА «Новости»

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил результаты российской бегуньи Татьяны Томашовой в период с июня 2012-го по январь 2015 года, включая показатели спортсменки на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м, где она выиграла серебряную медаль. Об этом сообщили в документе на официальном сайте суда.

Достижения спортсменки аннулировали. Ее дисквалифицировали на 10 лет за допинг. В конце 2021 года во время перепроверки допинг-проб Томашовой от 2012 года нашли следы запрещенных анаболических веществ.

Бегунья показала четвертый результат на Играх в Лондоне, однако после дисквалификации легкоатлеток из Турции награды перераспределили, поэтому россиянка получила серебряную медаль.

Ранее CAS признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Ее результаты аннулировали, награды присудили другим спортсменам.

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