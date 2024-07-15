Игравшего за «Торпедо» украинского футболиста отстранили за допинг

Украинского нападающего Дениса Баланюка временно отстранили за подмену допинг-пробы. Об этом сообщили на сайте Национального антидопингового центра Украины.

Как сообщил футбольный сайт Transfermarkt, ограничения вступили в силу еще 26 декабря прошлого года.

Баланюк родился в Одессе в 1997 году. Воспитанник футбольного клуба «Днепр». Также играл на позиции центрфорварда за польскую «Вислу» из Кракова, киевский «Арсенал», «Олимпик» из Донецка (в то время выступавший на стадионе в Киеве), московское «Торпедо», финский «Мариехамн», болгарский «Спартак» из Варны и грузинский «Самгурали».

За взрослую сборную Украины не выступал, играл только на молодежном и юношеском уровнях.

В феврале за допинг на четыре года дисквалифицировали полузащитника туринского «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба.