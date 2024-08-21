WADA не исключило подачу апелляции на решение по допинговому делу Синнера

Всемирное антидопинговое агентство может направить в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение не отстранять итальянского теннисиста Янника Синнера от соревнований. Об этом сообщил сайт puntodebreak.com .

Спортсмен из Италии в марте этого года провалил два допинг-теста. В WADA подтвердили, что внимательно рассмотрят отказ CAS от дисквалификации теннисиста.

«Как и в других случаях, мы <…> оставим за собой право подать апелляцию в CAS, если это необходимо», — указали в антидопинговом агентстве.

Весной специалисты нашли в пробах Синнера низкие концентрации метаболитов запрещенного на соревнованиях вещества — клостебола. Допинг-тест проходил на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в США, а также спустя восемь дней, в несоревновательное время.

Результаты теннисиста, а также призовые деньги и рейтинговые очки турнира аннулировали. Несмотря на временную дисквалификацию и провальные допинг-тесты, спортсмен смог обжаловать отстранение и продолжить выступления.