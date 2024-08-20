Первая ракетка мира Синнер избежал дисквалификации за допинг

ITIA: Синнера не дисквалифицируют после двух положительных допинг-тестов

Провалившего дважды допинг-тесты итальянского теннисиста Янника Синнера не отстранят от турниров. Об этом сообщил официальный сайт органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Независимый трибунал признал невиновным Синнера в двух нарушениях антидопинговых правил в Теннисной антидопинговой программе (TADP).

Весной этого года теннисист два раза провалил тестирование на запрещенное вещество клостебол. Результаты соревновательной пробы на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) подтвердили наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Еще один тест в внесоревновательное время восемь дней спустя также оказался положительным на метаболит — опять же на низком уровне.

Результаты Синнера, призовые деньги и рейтинговые очки с турнира в Индиан-Уэллсе аннулировали. После каждого провального теста спортсмена временно дисквалифицировали. В обоих случаях Синнеру удалось обжаловать отстранение и продолжить выступления.

На днях теннисист Андрей Рублев обыграл Синнера в четвертьфинале турнира серии «Мастерс». Поединок на корте закончился со счетом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу россиянина.