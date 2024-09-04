«Вызывают брезгливость». Дегтярев жестко высказался о сменивших гражданство спортсменах

Глава Минспорта Дегтярев раскритиковал сменивших гражданство России спортсменов

Фото: Unsplash

Атлеты, которые меняют российское гражданство, вызывают много вопросов. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил министр спорта России Михаил Дегтярев, его процитировало РИА «Новости».

Он осудил критику в адрес паралимпийцев, которые выступали на Играх в Париже в нейтральном статусе и призвал обратить внимание на спортсменов, сменивших паспорта. Дегтярев рассказал, что таких людей не нужно поддерживать, в отличие от завоевывающих медали участников Паралимпиады.

«Люди же, сменившие спортивное гражданство и заседающие потом в Госдуме, вызывают у меня брезгливость», — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что сменившие гражданство россияне после участия в Олимпиаде вряд ли вернутся обратно. По ее словам, атлеты боятся санкций, поэтому не решаются говорить что-то позитивное о стране. Парламентарий добавила, что многие тренируются в России, но продолжают выступать на соревнованиях под чужим флагом.

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