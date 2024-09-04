«Вызывают брезгливость». Дегтярев жестко высказался о сменивших гражданство спортсменах
Глава Минспорта Дегтярев раскритиковал сменивших гражданство России спортсменов
Атлеты, которые меняют российское гражданство, вызывают много вопросов. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил министр спорта России Михаил Дегтярев, его процитировало РИА «Новости».
Он осудил критику в адрес паралимпийцев, которые выступали на Играх в Париже в нейтральном статусе и призвал обратить внимание на спортсменов, сменивших паспорта. Дегтярев рассказал, что таких людей не нужно поддерживать, в отличие от завоевывающих медали участников Паралимпиады.
«Люди же, сменившие спортивное гражданство и заседающие потом в Госдуме, вызывают у меня брезгливость», — подчеркнул он.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что сменившие гражданство россияне после участия в Олимпиаде вряд ли вернутся обратно. По ее словам, атлеты боятся санкций, поэтому не решаются говорить что-то позитивное о стране. Парламентарий добавила, что многие тренируются в России, но продолжают выступать на соревнованиях под чужим флагом.