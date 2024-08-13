Депутат Журова: сменившие гражданство медалисты Олимпиады могут не вспомнить Россию, опасаясь санкций

Сменившие спортивное гражданство россияне взяли на Олимпиаде-2024 17 медалей, шесть из которых золотые. Теперь они вряд ли захотят «возвращаться», заявила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с ИА НСН.

«Раньше, когда спортсмены выигрывали медаль за другую страну, они всегда вспоминали Россию. Может быть, они боятся санкций и сейчас ничего позитивного не скажут», — сообщила парламентарий.

По ее словам, многие до окончания карьеры продолжают выступать под другим флагом, несмотря на тренировки в РФ. Сильным спортсменам действительно сложно выбрать: пропустить Игры или сменить гражданство, добавила депутат.

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