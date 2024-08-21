Выступление иностранных игроков в КХЛ объяснили деньгами

Бывший пресс-секретарь IIHF Шемберг: иностранцы едут в КХЛ ради денег

Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Иностранные хоккеисты едут выступать в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) только ради денег. Такое заявление сделал бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (IIHF) Шимон Шемберг, чьи слова привело издание Sport Aktuality.

При этом каждый игрок из-за рубежа, особенно из США и Канады, якобы используется в качестве пропаганды России и КХЛ, добавил Шемберг.

«Когда в КХЛ приезжает американец, канадец, чех, швед или словак, России важно, чтобы при его представлении была очевидна его национальность, чтобы он часто показывал флаг своей страны», — сказал он.

Ранее в КХЛ сообщили, что СКА заключил новые контракты с двумя игроками. Речь идет о нападающем Арсении Грицюке и защитнике Сергее Сапего.

В конце июля петербургский клуб КХЛ заключил соглашение с нападающим, двукратным чемпионом мира, обладателем Кубка Стэнли Евгением Кузнецовым, сообщали «Известия».

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