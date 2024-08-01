КХЛ: СКА заключил новые контракты с хоккеистами Грицюком и Сапего

Хоккейный клуб из Северной столицы СКА заключил новые контракты с двумя игроками. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Речь идет о нападающем Арсении Грицюке и защитнике Сергее Сапего. Соглашения рассчитаны на один и четыре года соответственно.

Так, в минувшем сезоне форвард провел 60 матчей, набрав 44 очка. Его коллега принял участие в 68 встречах и заработал 13 результативных баллов.