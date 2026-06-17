Выше Пеле. Мбаппе ворвался в топ бомбардиров чемпионатов мира

Мбаппе забил 13-й гол на ЧМ и догнал Месси с Фонтеном

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил 13-й гол в финальных стадиях чемпионатов мира. Он обошел по этому показателю легендарного бразильца Пеле.

Во вторник, 16 июня, Франция сыграла с Сенегалом в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2026. Во втором тайме этой встречи Мбаппе открыл счет, после чего забил еще один гол.

Последний стал для форварда 58-м в составе национальной команды и 14-м на чемпионатах мира. Благодаря этому Мбаппе опередил Пеле, аргентинца Лионеля Месси и француза Жюста Фонтена. Кроме того, нападающий стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, опередив Оливье Жиру.

В списке лучших бомбардиров чемпионатов мира Мбаппе теперь делит строчку с немцем Гердом Мюллером с 14 голами. Выше — бразилец Роналдо с 15 и рекордсмен Мирослав Клозе с 16.

Ранее во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Сенегала болельщики развернули флаг России.