«Выбор из тех, кто есть». Эксперт оценил шансы сборной Германии после прихода Клоппа

Шансы на успех сборной Германии под руководством нового тренера Юргена Клоппа не вполне очевидны из-за различий между клубным и национальным футболом. Об этом в беседе с 360.ru заявил футбольный эксперт, ведущий «Матч ТВ» Евгений Евневич.

По словам Евневича, работа в сборной кардинально отличается от клубной, откуда пришел Клопп. В национальной команде у тренера нет возможности тратить годы на оттачивание тактических схем, а в распоряжении оказываются всего несколько недель перед турниром.

«Будет ли результат со сборной Германии, непонятно. Сможет ли Клопп перенести свои гениальные идеи на футбол сборных — это большой вопрос. <…> Футбол сборных — это не сборы по несколько месяцев, это несколько недель раз в квартал. Это не формирование состава футболистами, которых ты хочешь, а выбор из тех, кто есть», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что блестящие клубные тренеры нередко терпели крах в сборных, в то время как триумфаторами последних чемпионатов мира становились наставники без выдающейся клубной карьеры.

О других подробностях назначения Клоппа и его первой реакции — читайте в материале 360.ru.