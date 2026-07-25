Гегенпрессинг по-немецки: сможет ли Юрген Клопп вернуть Германию в топ мирового футбола

Немецкий футбольный союз совершил сенсацию. Юрген Клопп, которого десятилетиями считали недосягаемой мечтой для национальной команды, подписал контракт до 2030 года. Сборная Германии, трижды подряд провалившаяся на чемпионатах мира, получает тренера, способного вернуть ей почет и уважение. Но сможет ли гений клубного футбола перенести свой успех на уровень сборных?

Назначение, которого боялись и ждали О назначении Юргена Клоппа главным тренером мужской сборной Германии Немецкий футбольный союз (DFB) объявил 24 июля. Тренер подписал контракт до лета 2030 года, что охватывает чемпионаты Европы в 2028-м и мира в 2030 году.

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Клоппа десятилетиями считали главной недосягаемой мечтой для национальной команды, и его согласие восприняли как исторический прорыв. После победы на чемпионате мира в 2014 году команда трижды подряд проваливалась на групповых этапах, а на ЧМ-2026 вылетела в 1/16 финала после поражения от Парагвая. В разговоре с 360.ru футбольный эксперт, ведущий «Матч ТВ» Евгений Евневич рассказал, в каком контексте происходило это назначение. По его словам, предыдущий тренер не сумел привести команду к успеху, а его работа сопровождалась множеством неприятных слухов. «Нагельсмана разносила и пресса, и болельщики, особенно после чемпионата мира. Вскрылись очень странные вещи, что якобы он не общался со многими футболистами, и очень много времени проводил с женой, хотя, казалось бы, приехал на чемпионат мира и должен был посвящать себя только команде», — рассказал эксперт. Критика в адрес Немецкого футбольного союза за последние годы превратилась в снежный ком, который обрушился на федерацию с новой силой после очередного провала. Теперь DFB делает ставку на антипод Нагельсмана — тренера старой школы, который живет футболом, а не цифрами.

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Сделал «Ливерпуль» чемпионом после 30 лет застоя Путь Юргена Клоппа к статусу одного из величайших тренеров современности начался в скромном «Майнце», где он провел семь лет и впервые в истории вывел клуб в Бундеслигу. Затем последовала «Боруссия» и дортмундский прорыв, который навсегда изменил расклад сил в немецком футболе.

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Клопп сделал то, что считалось невозможным: он прервал гегемонию «Баварии», завоевав два подряд чемпионских титула в сезонах 2010–2011 и 2011–2012 годов. «Боруссия» под его руководством играла в агрессивный, энергозатратный футбол, который позже назвали гегенпрессингом, и этот стиль восхищал даже противников.

Интересно Гегенпрессинг (в переводе с немецкого — «контрпрессинг») — это тактическая философия в футболе, суть которой заключается в немедленном агрессивном отборе мяча сразу после его потери вместо перехода в защиту.

«Он смог вернуть „Боруссию“ на тот уровень, на котором команда была лет 20 назад. И самое крутое — он открыл миру очень много футболистов», — отметил Евневич. Конкурировать с мюнхенским суперклубом было практически невозможно, но Клопп сделал это дважды подряд и вдобавок вывел «Боруссию» в финал Лиги чемпионов. Еще большая слава ждала его в Англии, куда он перебрался в 2015 году. «Ливерпуль» к тому моменту был командой с великой историей, но без больших побед в настоящем. Последний чемпионский титул датировался 1990 годом — целая вечность для клуба такого масштаба.

«Ливерпуль» — это команда с большой историей, с большими титулами, но все они были давным-давно в прошлом. До Юргена Клоппа они не становились чемпионами Англии около 30 лет. Евгений Евневич ведущий «Матч ТВ»

Клопп превратил «красных» в одну из лучших команд планеты, выиграв все, что только можно: Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии. При нем «Ливерпуль» дважды выходил в финал главного еврокубка помимо победного и навязал ожесточенную борьбу «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Уникальность Клоппа заключается в редчайшем сочетании: он добивается результата, но при этом ставит зрелищный футбол, который развивает игроков. Исторический пример Фабио Капелло, которого уволили из мадридского «Реала» за скучную игру, несмотря на титулы, показывает, насколько ценен такой баланс.

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«Это топ-тренер, который ставит потрясающий футбол, при котором футболисты становятся лучше на несколько уровней. Фанаты, когда он уходит, искренне плачут», — резюмирует эксперт. Клуб и сборная — две разные Вселенные Работая в клубах, Клопп тратил годы на внедрение гегенпрессинга и оттачивание мельчайших деталей до автоматизма. В сборной же у него будут считанные недели перед каждым турниром, и этого времени катастрофически мало для сложных тактических построений. В последних чемпионатах мира триумфаторами становились тренеры без выдающейся клубной карьеры. Скалони, Дешам и Йохим Лев не были топ-специалистами на уровне Клоппа, но именно они поднимали над головой главный трофей планеты. При этом блестящие клубные тренеры нередко терпели крах в сборных. Ханси Флик, который сейчас творит чудеса с «Барселоной» и прокачивает молодых звезд, не смог добиться результата с немецкой национальной командой.

Футбол сборных — это не сборы по несколько месяцев, это несколько недель раз в квартал. Это не формирование состава футболистами, которых ты хочешь, а выбор из тех, кто есть. Думаю, идей у Клоппа очень много. Но сможет ли он их перенести на этот формат — тоже вопрос. Евгений Евневич

На бумаге Клопп выглядит идеальным кандидатом для сборной Германии: опыт, харизма, умение работать с молодыми футболистами и ставить зрелищный футбол. Однако именно переход из клубной реальности в мир коротких сборов и ограниченных ресурсов остается главным вызовом в его карьере. «Если не получится у Клоппа, вопросы к системе» Сборная Германии за последние 10 лет сменила уже четырех главных тренеров, включая Йохима Лева, который привел команду к чемпионству в 2014 году. Каждый следующий наставник оказывался бессилен перед одними и теми же проблемами: ранние вылеты с турниров, потеря ментальной устойчивости и отсутствие характера в решающих матчах. Как считает собеседник 360.ru, назначение Клоппа стало для DFB своеобразной индульгенцией. Если уж этот тренер не сможет вернуть Германию на вершину, претензии к федерации и игрокам станут неизбежными.

У них был Лев, был Флик, был Нагельсман. А если вы меняете трех тренеров, включая тренера чемпиона мира, вряд ли дело только в них. И если уж с Юргеном Клоппом ничего не получится добиться, то, мне кажется, все вопросы к системе немецкого футбола и к самим футболистам. Евгений Евневич

В отличие от предшественников, Клопп получает полный кредит доверия от болельщиков и прессы. Его имя и харизма закрывают вопрос о преждевременной критике, по крайней мере, на старте работы.

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Однако 10-летняя череда неудач сборной Германии указывает на более глубокие проблемы, чем тренерская позиция. Отсутствие поколения топ-игроков, слабая конкуренция в Бундеслиге и устаревшая система подготовки молодежи — вот настоящие вызовы, которые не решит даже Клопп. Футбол объединяет Сразу после назначения Клопп произнес фразу, которая разлетелась по всем мировым СМИ: «Сборная может объединить немцев так, как мало что другое». В этих словах скрыто гораздо больше, чем просто тренерский пафос перед первой пресс-конференцией. Клопп всегда воспринимал футбол не как работу, а как миссию, и это отличает его от большинства коллег. Он понимает, что национальная команда в такие кризисные времена становится для людей чем-то большим, чем просто игра.

Футбол — это вот та самая уникальная штука, которая даже в самые сложные кризисные времена в любой сфере, социальной, политической, экономической, она объединяет людей, делает их счастливыми. Посмотрите на Аргентину, что творилось в Аргентине в плане экономики в 2022 году, в 2026-м, но как они были счастливы, какое было единение народа, как они выходили на улицы, праздновали, забывали обо всем. Евгений Евневич

Для Германии, переживающей не только футбольный, но и социальный кризис, Клопп становится фигурой, способной подарить надежду. Его харизма, открытость и искренняя любовь к людям работают даже без мяча. Будет интересно Назначение Юргена Клоппа в сборную Германии стало самым громким событием международного футбольного календаря в 2026 году. Мир затаил дыхание в ожидании первого матча под его руководством — против принципиального соперника, сборной Нидерландов, который состоится 24 сентября.

Фото: Tom Weller/dpa / www.globallookpress.com