Вторая ракетка России Касаткина объявила о смене спортивного гражданства

Вторая ракетка России Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. Об этом она сообщила на странице в соцсети Х .

Она заявила, что правительство Австралии приняло ее заявление на получение постоянного вида на жительство.

«В связи с этим я с гордостью объявляю, что с этого момента я буду представлять свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере», — написала 27-летняя спортсменка.

Касаткина отметила, что уважает и ценит свои корни, но ее радует возможность «начать новую главу в своей карьере и жизни под австралийским флагом». Теннисистка также призналась, что ей нравится Мельбурн. Она с нетерпением ждет, когда сможет сделать его своим домом.

За свою карьеру россиянка завоевала восемь титулов на турнирах WTA и выиграла Кубок Билли Джин Кинг. В числе ее достижений –полуфинал на «Ролан Гаррос» и четвертьфинала на Уимблдоне. В 2018 году ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда спортсменка установила рекорд по ударам между ног спиной к сетке за одну минуту. Сейчас она живет и тренируется в Барселоне.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева обыграла украинку Элину Свитолину на WTA в США.