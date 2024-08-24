Встреча «Зенита» и «Спартака» в Петербурге закончилась нулевой ничьей

«Зенит» и «Спартак» в шестом туре РПЛ сыграли вничью 0:0 в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в матче шестого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) встретились «Зенит» и «Спартак». Игра завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» с 14 очками в активе пока сохранил первое место в турнирной таблице.

При этом 25 августа ситуация может измениться, если «Динамо» и «Локомотив», у которых в активе по 12 баллов, обыграют «Краснодар» и «Ростов».

«Спартак» расположился на четвертом месте с 11 очками.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что при желании «Зенит» давно бы купил нападающего «Спартака» Александра Соболева. Он назвал футболиста, которого отстранили после матча с «Оренбургом», «хорошей боевой единицей в нынешних условиях российского чемпионата».