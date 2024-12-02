Всероссийский день хоккея отпраздновали в Москве

В России 1 декабря отмечают День хоккея. Мечта любого преданного болельщика — отметить этот день на трибунах на матче любимой команды. Поэтому на домашнем матче столичного ЦСКА против «Барыса» состоялся праздник.

К фанатам «армейцев» присоединились более 100 детей — участники «Движения первых» и воспитанники семейного центра «Преображение». Помогли им воплотить мечту в жизнь волонтеры «Роснефти». Компания — владелец хоккейного клуба с 2011 года. За это время хоккеисты ЦСКА трижды поднимали над головой Кубок Гагарина.

«Это мой первый матч, который я смотрю на трибуне. Я навсегда влюбилась в хоккей», — поделилась эмоциями одна из юных зрительниц, верная фанатка ЦСКА, не пропускающая ни одной игры по телевизору.

Хозяева льда одержали победу в матче со счетом 3:1. Шайбы забросили Максим Мамин, Егор Фатеев и Константин Окулов. Но важен был не только счет, но и атмосфера, эмоции и хоккейный азарт. А значит, праздник спорта можно смело назвать удавшимся.