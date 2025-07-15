«Все не так». Баскетболист из США рассказал о жизни в России

Американский баскетболист Ксавьер Мун рассказал, что ему очень понравилось в России. Своими впечатлениями спортсмен поделился в эфире подкаста The Just Basketball Show.

В прошлом сезоне Мун играл за петербургский «Зенит». В августе 2024 года баскетболист подписал контракт на один сезон. В январе он получил травму и выбыл до конца сезона.

«Как только оказался там, я увидел, что все совсем не так, как нам рассказывают по телевизору и в СМИ. У меня не было никаких проблем, мне очень понравилось в России», — отметил американец.

По словам Муна, единственной проблемой для него была холодная погода. В планах баскетболиста вернуться в Россию после того, как он полностью восстановиться после травмы.

Ранее бразильский боец Вальтер Уокер вышел на бой под известную песню «Матушка». После победы он признался в любви к России на русском языке. Спортсмен женат на россиянке и воспитывает дочь.