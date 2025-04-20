Вратарь «Ростова» потерял сознание во время матча в Воронеже

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов потерял сознание после падения во время матча в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходит с «Факелом» на стадионе в Воронеже.

В ходе второго тайма Ятимов попытался поймать мяч руками и неудачно упал. После этого он ненадолго потерял сознание. Когда 26-летний голкипер пришел в себя, команда медиков унесла его с поля на носилках.

Вместо Ятимова на 62‑й минуте на поле вышел голкипер Даниил Одоевский. Команда «Ростов» сейчас ведет со счетом 2:0.

Ранее бывший игрок сборной России и клуба «Ахмат» Андрей Семенов объявил о завершении профессиональной карьеры. Футболист хотел сотрудничать с командами «Химки» и «Пари НН», но они выразили недовольство его возрастом. В итоге, 36-летний Семенов так и не смог найти команду.