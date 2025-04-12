Бывший игрок сборной России по футболу Семенов сообщил о завершении карьеры

Бывший игрок сборной России и клуба «Ахмат» Андрей Семенов принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на «Чемпионат».

В мае прошлого года 36-летний спортсмен говорил о желании играть, но уже в августе уведомил о завершении карьеры. Семенов пытался найти возможность сотрудничества с командами «Химки» и «Пари НН», но они выразили недовольство возрастом футболиста. Спортсмен был готов вернуться в игру, но так и не нашел команду.

«Разговаривал с командами из Казахстана. Не отпускал от себя мысль поиграть на высоком уровне. Не удалось куда-то устроиться, поэтому сейчас я могу сказать, что окончательно завершил карьеру», — отметил Семенов.

Ранее карьеру завершил бывший нападающий московского «Спартака» и дортмундской «Боруссии» Лукас Барриос.