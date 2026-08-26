«Вранье все это»: призер Олимпиады-1980 Федоровский опроверг продажу медали

Враньем назвал разошедшиеся по СМИ сообщения о продаже медали Олимпийских игр 1980 года советский пловец Александр Федоровский. Такое заявление он сделал в комментарии журналисту Елене Вайцеховской , которая с ним связалась.

По ее словам, спортсмена она нашла на морском курорте, куда он приехал с семьей.

«Я увидел публикации в прессе. Вранье это все. Ничего я не продаю! И материальных трудностей не испытываю. Но хорошее в этом то, что вспомнили», — процитировала Вайцеховская советского спортсмена.

Журналист подчеркнула, что решила проверить информацию, после того как новость разошлась с подачи коллег, которые выдвинули версию о том, что спортсмену «перестало хватать денег на комфортную жизнь на пенсии».

Сообщение о том, что советский пловец Александр Федоровский якобы выставил на продажу медаль Олимпийских игр 1980 года, опубликовал телеграм-канал «Mash на спорте». Авторы заявили, что награду выставили на продажу за 1,3 миллиона рублей.

В качестве подтверждения авторы опубликовали фотографию медали, но доказательств, что она принадлежит Федоровскому, нет.

Агентство Ura.ru ранее напомнило, что продажа государственных наград России, включая советские ордена и медали, является уголовным преступлением с наказанием в виде штрафа до 80 тысяч рублей.

В случае смерти награжденного наследники обязаны сдать почетные знаки в администрацию президента, государственный или муниципальный музей, архив или Гохран.