URA.RU: за продажу орденов и медалей можно получить штраф до 80 тысяч рублей

Государственные награды Российской Федерации, включая ордена и медали советской эпохи, не могут быть проданы или подарены посторонним лицам. Если у награжденного не осталось наследников, награды подлежат возврату в администрацию президента России. Также их можно передать в государственный или муниципальный музей, архив или Гохран России, сообщил URA.RU .

Для возврата в администрацию президента необходимо направить письменное заявление с описью наград и копией удостоверений к ним. Чтобы передать награды музею, нужно обратиться в региональное министерство культуры или напрямую в музей: краеведческий, военной славы или истории города. Музей подготовит ходатайство и согласует передачу наград с комиссией. Награды должны передаваться вместе с удостоверениями и грамотами, так как без документов они теряют историческую ценность.

Продажа государственных наград РФ, РСФСР и СССР, как оригиналов, так и дубликатов, запрещена категорически. За нарушение статьи 324 УК РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа до 80 000 рублей, исправительных работ сроком до одного года или ареста до трех месяцев.

Для наград советского периода действует статья 194.1 УК РФ, которая наказывает покупку, продажу, обмен или иную возмездную передачу ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию штрафом или исправительными работами до одного года. При повторном нарушении, подделке или уничтожении предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.