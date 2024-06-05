«Вопрос патриотизма». Конькобежка Журова отказалась поехать на Олимпиаду в Париже

Конькобежка Журова: я бы не поехала на ОИ-2024 из чувства патриотизма

Нейтральный статус не убережет российских спортсменов от провокаций на Олимпиаде в Париже. Конькобежка, депутат Госдумы Светлана Журова на полях ПМЭФ-2024 заявила 360.ru, что не поехала бы на соревнования.

«Даже если какой-то небольшой процент спортсменов окажутся на ОИ, например теннисисты, все равно будет давление. Даже если мэр Парижа говорит о том, что не хочет нас там видеть», — сказала она.

Спортсменам из России, по мнению Журовой, не предоставили гарантий безопасности. Она напомнила о поездке Даниила Медведева на Олимпиаду в Токио — его провоцировали, зная о склонности теннисиста остро реагировать. Собеседница 360.ru уверена, что на Играх 2024 года ситуация накалится.

«И это давление будет сильнее. Мне повезло, что я выступала в период относительного затишья. Если посмотреть на период СССР, там тоже были нюансы. Провокации могли быть, поэтому к спортсменам прикомандировывали специальных людей», — заявила спортсменка.

Сама Журова отказалась бы поехать на Олимпиаду в сложившихся обстоятельствах. Она заявила, что не смогла бы участвовать в соревнованиях, зная, что некоторых ее коллег не допустили.

«Я бы не поехала на ОИ, потому что здесь уже вопрос патриотизма — для меня это очень серьезно. И мне бы было сложно от осознания, что я еду, а члены моей команды нет, половину не пустили. <…> Было бы внутреннее некомфортно», — заявила она.

Конькобежка заявила, что в России чемпионов Игр дружбы приравняли к олимпийским. По ее словам, в программу соревнований могут включить падел-теннис.