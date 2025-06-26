Волна угроз обрушилась на россиянку в Баку после турнира UFC

В Азербайджане спортсменка столкнулась с травлей из-за российского флага

Жители Азербайджана подвергли травле спортсменку из Екатеринбурга. Девушка вышла на бой UFC с российским флагом, сообщила Readovka .

Турнир проходил в Баку. Оппоненткой россиянки выступила спортсменка из Польши. Издание не называет имени бойца из России, однако 21 июня в октагоне встретились Ирина Алексеева (известна как Русская Ронда) и полька Клаудиа Сыгула.

Сыгула вышла в статусе андердога, но победила уверенно. После боя россиянка пожаловалась на травлю в социальных сетях.

Спортсменка утверждает, что шквал угроз обрушили на нее некие радикалы с Украины. Они узнали домашний адрес девушки, звонили соседям.

Несмотря давление, спортсменка заявила, что не жалеет о своем поступке и по-прежнему гордится тем, что представляла страну с российским флагом.

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