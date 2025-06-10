Генсек Рютте: если страны НАТО не поднимут расходы до 5%, то будут учить русский

Генсек НАТО Марко Рютте пугает лидеров стран НАТО — говорит, что им придется учить русский язык, если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП. Об этом сообщила газета Telegraph .

«Если вы не повысите [расходы на милитаризацию] до 5%, включая 3,5% на оборонные расходы, то <…> вам лучше выучить русский. Таковы последствия», — процитировало его издание.

В последние месяцы Рютто на своих выступлениях часто акцинтирует внимание на якобы угрозах от России и Китая. Он призывает членов альянса нарастить расходы на милитаризацию за счет социальных расходов.

Ранее читатели Daily Mail жестко раскритиковали генсека НАТО Марка Рютте за его призывы к кардинальному усилению коллективной обороны. Люди назвали его заявления абсурдными и обвинили Запад в провоцировании военных конфликтов.

По мнению пользователей, Россия — не враг. Настоящую угрозу представляет военная машина США, готовая вести войны непрерывно.