Военкор жестко ответил Губерниеву на слова о «квасных патриотах»

Военкор Коц обратился к Губерниеву после отказа российских гимнастов от турниров

Военный корреспондент Александр Коц публично обратился к спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву после решения российских гимнастов отказаться от участия в международных соревнованиях. Обращение военкор опубликовал в своем Telegram-канале .

«Как тебе такое, Дмитрий Губерниев. Российские гимнасты отказались выступать в нейтральном статусе. Решение связано с необоснованными и предвзятыми отказами со стороны Международной федерации гимнастики (FIG) спортсменам из России в предоставлении этого самого нейтрального статуса», — написал Коц.

Военкор уточнил, что FIG отклонила заявку одного из гимнастов на нейтральный статус из-за его участия в гала-концерте ко Дню защитника Отечества. Поводом стал символ георгиевской ленточки, а также фотография спортсмена с детьми в военной форме, которую федерация расценила как поддержку СВО.

«Квасным патриотам огромный хрен за щеку», — ранее заявил Дмитрий Губерниев, комментируя подобные ситуации.

Коц напомнил об этом высказывании, отметив, что комментатор «надувал щеки за спинами героев СВО» в новогоднем эфире.

Ранее Губерниев заступился за теннисистку Дарью Касаткину, которая объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. Пользователи призвали признать его иноагентом.