Губерниева призвали внести в список иноагентов

Комментатор Дмитрий Губерниев заступился за теннисистку Дарью Касаткину, которая объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. Под постами телеведущего в Telegram-канале пользователи привали признать его иноагентом.

Губерниев заявил, что Касаткину нужно поблагодарить за то, что она выступала за Россию. Он назвал решение теннисистки о смене спортивного гражданства личным выбором. В ответ на него обрушился шквал негативных комментариев.

По мнению одного из пользователей, Губерниева нужно признать иноагентом и «гнать в любимую Гейропу». Эту инициативу поддержали более 1700 человек одобряющей реакцией на сообщение.

«Ой, написал про теннисистку Касаткину, и снова всякие бестолочи начали учить меня родину любить», — ответил комментатор.

Губерниев напомнил, что подобные комментарии получал в прошлом году во время Олимпийских игр в Париже.

Вторая ракетка России Дарья Касаткина ранее сообщила, что в правительстве Австралии приняли ее заявление на получение постоянного вида на жительство. За плечами россиянки восемь титулов на турнирах WTA и победа в Кубке Билли Джин Кинг.