Внук легендарного вратаря Третьяка завершил карьеру хоккеиста в 29 лет

Внук трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка Максим завершил карьеру хоккейного вратаря в 29 лет из-за состояния здоровья. Об этом ТАСС сообщил его дед.

«Мог бы еще поиграть, если бы не здоровье. Но и так сыграл 13 сезонов в Континентальной хоккейной лиге», — сказал Владислав Третьяк.

Максим начинал карьеру в ЦСКА, но не провел за клуб ни одного матча. Тем не менее в 2019 году он получил Кубок Гагарина — вратаря заявили на один из матчей плей-офф. Позже играл за «Адмирал», рижское «Динамо», «Ладу» и «Сочи». В 2016 году в составе молодежной сборной России стал вице-чемпионом мира.

В марте Владислава Третьяка в пятый раз переизбрали главой Федерации хоккея России еще на четыре года. Как сообщил журналистам председатель правления федерации Аркадий Ротенберг, решение было единогласным.