Третьяка переизбрали на пост главы Федерации хоккея России на пятый срок
Владислава Третьяка единогласно переизбрали главой Федерации хоккея России на пятый срок. Об этом сообщил журналистам председатель правления федерации Аркадий Ротенберг, слова которого привело РИА «Новости».
Таким образом, его полномочия продлили еще на четыре года. Третьяк поблагодарил за доверие и назвал своими главными целями на новом сроке не только дальнейшее развитие детско-юношеского хоккея, но и возвращение сборной России на международные соревнования.
«Хоккей — наша национальная гордость, нам нужны победы», — подчеркнул легендарный в прошлом вратарь.
С переизбранием Третьяка поздравил и его родной клуб — столичный ЦСКА. Свою нынешнюю должность он занимает с 2006 года, за это время сборная России четырежды выигрывала чемпионат мира и один раз — Олимпийские игры.