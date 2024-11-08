Международный олимпийский комитет превратился в механизм зарабатывания денег. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с РИА «Новости» обвинила эту организацию в двойных стандартах.

Она согласилась с российским лидером Владимиром Путиным в том, что МОК стал похожим на цирк. Вяльбе возмутило, что глава организации Томас Бах поздравил руководство Франции с открытием Олимпиады-2024, вместо того чтобы извиниться перед христианами за показанную на церемонии в Париже вакханалию.

«Сказано не в бровь, а в глаз. Так и есть на самом деле. МОК превратился в какой-то междусобойчик — сплошные двойные стандарты. <…> Абсолютно правильно — цирк какой-то», — сказала глава ФЛГР.

По мнению Вяльбе, многие международные организации находятся в плачевном состоянии. МОК призван помогать спортсменам участвовать в Олимпиаде, а вместо этого превратился в механизм зарабатывания денег.

Путин прокомментировал скандальную церемонию открытия Олимпиады-2024 на заседании дискуссионного клуба «Валдай». «Известия» сообщили, что он увидел в ней оскорбление верующих. Членов МОК президент сравнил с цирковыми артистами.