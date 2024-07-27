Веснина показала форму россиян, выступающих на ОИ-2024 в нейтральном статусе

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Теннисистка Елена Веснина продемонстрировала форму российских атлетов, выступающих на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Фотографию спортсменка разместила в своих соцсетях.

«Париж-2024. Мои пятые Олимпийские игры, а ощущения, как в первый раз», — написала российская теннисистка.

Елена Веснина вошла в число 15 россиян, допущенных до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе. На фото теннисистка позирует в бело-мятном спортивном костюме на улице Парижа.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пожелал удачи российским теннисистам, допущенным до Игр в Париже. Он призвал теннисистов доказать и показать всем, что Россия — страна, которая воспитывает чемпионов.

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