Венгерский футболист упал без сознания во время матча с Шотландией

Форвард сборной Венгрии Варга потерял сознание после столкновения на Евро-2024

Фото: Freepik

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга потерял сознание после столкновения во время игры против Шотландии. Это произошло на поле во время матча третьего тура группового этапа Евро-2024.

Нападающий упал на газон после верхового единоборства с вратарем Шотландии Ангусом Ганном. Форварда вынесли с поля на носилках с кислородной маской на лице. Он находился без сознания несколько минут.

Венгерская футбольная федерация позже сообщила, что футболиста госпитализировали. Он уже пришел в сознание и даже поддерживал разговор.

В итоге встреча группы А завершилась со счетом 1:0 в пользу Венгрии.

В минувшую пятницу сборная Украины обыграла команду Словакии со счетом 2:1. По итогам встречи в активе обеих сборных набрали по три балла. Такой же результат у команды Румынии и сборной Бельгии.

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