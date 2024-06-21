Украина обыграла Словакию на чемпионате Европы

Сборная Украины одержала победу над командой Словакии на Евро-2024

Сборная Украины победила команду Словакии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Германии. Встреча группы Е завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев.

В составе украинской сборной отличились Николай Шапаренко (54-я минута) и Роман Яремчук (80-я). У словаков гол на 17-й минуте забил Иван Шранц.

Сейчас у команд Словакии и Украины на счету по три очка. Лидером группы с тем же числом баллов стала Румыния, последнюю строчку в турнирной таблице заняли бельгийцы.

Матч второго тура группового этапа между сборными Бельгии и Румынии пройдет в субботу, 22 июня.

В понедельник, 17 июня, футболисты сборной Румынии обыграли команду Украины в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. Игра завершилась со счетом 3:0.