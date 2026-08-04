Велогонщиц заподозрили в увеличении объема груди для улучшения аэродинамики

Нескольких велогонщиц заподозрили в намеренном увеличении объема груди для улучшения аэродинамических свойств. Об этом написало издание Wieler Flits .

Участницы гонок «Тур де Франс» обвинили конкуренток в том, что те используют специальные накладки для увеличения груди. Использование спортивного бюстгальтера большего размера во время гонки запрещено, так как это создает аэродинамическое преимущество для гонщика, отметили авторы статьи.

«Подкладывая под бюстгальтеры накладки, чтобы имитировать больший размер груди, они изменяют поток воздуха вокруг тела и снижают его избыточное давление на бедра», — пояснили авторы материала.

Несколько команд велогонки обратились к к жюри UCI с просьбой регламентировать правило, а гонщиц предложили проверять в закрытой палатке сразу после окончания заезда.

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