В возрасте 59 лет умер трехкратный чемпион НБА Стейси Кинг

Ушел из жизни трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Стейси Кинг. О смерти бывшего баскетболиста сообщила команда на своей странице в соцсети X .

Спортсмену было 59 лет. За карьеру он трижды подряд выигрывал чемпионат НБА — в 1991, 1992 и 1993 годах. Причину смерти Кинга коллеги не уточнили.

«Чикаго» выбрал Кинга на драфте 1989 года под шестым номером. Позже он играл за «Миннесоту Тимбервулвз», «Бостон Селтикс», «Майами Хит» и «Даллас Маверикс».

Профессиональную карьеру баскетболист завершил в 1999 году, после чего занялся тренерской работой. В 2001 году он возглавил «Рокфорд Лайтнинг» и дошел с командой до финальной стадии сезона-2001/02.