В USADA пригрозили недопуском на Олимпиаду участникам Игр дружбы в России

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт предупредил о возможных санкциях для спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы в России. Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом Алексеем Столяровым).

Вован и Лексус в разговоре с Тайгартом выдали себя за чиновников из Африки. Глава USADA заявил, что МОК может пересмотреть право спортсменов на участие в Олимпиаде, если они поедут на не одобренные международными спортивными федерациями соревнования, где нет допинг-контроля.

«Если вы собираетесь участвовать в тех играх, в которых нет допинг-контроля, которые не санкционированы нашей страной или нашей международной спортивной федерацией, то вы не сможете участвовать в Олимпийских играх», — подчеркнул Тайгарт.

Кроме того, он попросил пранкеров сообщать о российских тренерах и врачах из других видов спорта, которые посещают страны Африканского союза. По его мнению, это может помочь в выявлении возможных нарушений антидопинговых правил.

Ранее заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли также высказывался о возможном недопуске России к Олимпийским играм 2026 года. По его словам, международное сообщество должно определить свою позицию относительно участия российских спортсменов в соревнованиях.