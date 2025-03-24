Крытый футбольный манеж уровня УЕФА открыли в Балашихе

Торжественное открытие нового крытого футбольного манежа «Технопул-Орион» прошло в микрорайоне Железнодорожный. В церемонии приняли участие известные российские футболисты: Дмитрий Аленичев, Александр Филимонов, Эдуард Яхимович и Виктор Шмаров.

Строительство манежа началось в августе 2024 года. Крытая площадка была возведена за счет инвестора — компании «Технопул-Р». Игровое поле с искусственной травой и подогревом соответствует самым высоким футбольным стандартам уровня УЕФА.

«На старой площадке был высокий износ покрытия, провал грунтов. Все проектные решения на спорткомплексе мы принимали, исходя из своего опыта строительства подобных спортивных объектов», — сказал генеральный директор предприятия Ринат Ягудин.

Открытие манежа сопровождалось матчем легенд российского футбола с любительской командой балашихинского предприятия «Технопул-Р». Звезды футбола под руководством капитана команды Дмитрия Аленичева сыграли два тайма по 12 минут, завершив матч вничью со счетом 4:4.

«Прекрасное поле, спорткомплекс, получил колоссальное удовольствие от игры и простого общения с мальчишками. Хотелось бы, чтобы в нашей стране побольше было таких арен. Желаю, чтобы она в течение 24 часов в сутки была доступна для каждого любителя футбола!» — поделился Дмитрий Аленичев.

После матча на стадионе «Орион» прошел турнир по фиджитал-футболу, в котором приняли участие восемь команд из воспитанников футбольных секций стадиона, а также городских школ № 8, 17 и 18. Кульминацией праздника стала футзальная «Битва физруков» в рамках третьего противостояния дивизионов «Север» и «Юг» Балашихинской школьной лиги.

Капитальный ремонт стадиона «Орион» завершился в 2024 году. В ходе реконструкции были обновлены трибуны, подтрибунные помещения, спортивные залы, раздевалки и два бассейна. Полностью реконструирован универсальный спортивный комплекс. На данный момент более 800 детей занимаются в спортивной школе стадиона по 11 видам спорта.