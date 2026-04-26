В Турции бой с участием российского боксера закончился массовой дракой

В Турции боксерский поединок с участием россиянина Сергея Горохова завершился массовой дракой зрителей. Об этом сообщило издание Karar .

Бой за титул чемпиона мира по версии UBO проходил в Трабзоне. Соперником Горохова был местный боксер Эмирхан Калкан. После победы россиянина часть зрителей выразила недовольство его празднованием. Десятки людей выбежали на ринг. Полетели бутылки и стулья, началась массовая драка.

Турнир прервали, победителя официально не объявили. По громкоговорителям призывали успокоиться, но драка продолжалась. Турецкие правоохранители начали расследование, они установят зачинщиков по записям камер видеонаблюдения.

В 2021 году 36-летний Горохов завоевал титул чемпиона по боксу по версии WBC International в Сербии.

Ранее массовую потасовку после футбольного матча устроили спортсмены московского «Локомотива» и петербургского «Зенита».