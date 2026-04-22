Матч «Локомотива» и «Зенита» завершился нулевой ничьей и массовой дракой на поле

Футболисты московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» устроили массовую потасовку в концовке матча 26-го тура Российской премьер-лиги. Так закончилась серия спорных моментов у ворот петербургской команды.

Незадолго до финального свистка в ворота «Зенита» назначили пенальти за игру рукой, однако реализовать 11-метровый удар не удалось — вратарь Денис Адамов отразил удар.

После этого команды продолжили игру и вскоре в штрафной произошел еще один спорный момент: после падения игрока «Зенита» мяч попал в руку футболиста линии обороны, но арбитр не зафиксировал нарушение. Негодование игроков вылилось в массовую драку у боковой линии, в которой приняли участие как футболисты на поле, так и запасные обеих команд.

Эмоций в матче оказалось через край, а вот голов — ни одного: встреча завершилась нулевой ничьей.

Ранее бывший нападающий ФК «Локомотив» Дмитрий Булыкин назвал этот матч центральным в 26-м туре РПЛ.