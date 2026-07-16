В Тюмени прошла церемония прощания с биатлонисткой Галиной Куклевой

Церемония прощания с олимпийской чемпионкой 1998 года Галиной Куклевой прошла в Институте физической культуры Тюменского госуниверситета, в котором она преподавала после завершения карьеры. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Попрощаться со спортсменкой пришли представители областной Федерации лыжных гонок и биатлона, коллеги по спорту и преподавательской деятельности, высокопоставленные лица, родные, друзья и местные жители.

«Куклева для тюменцев была своей, она часть нашей большой спортивной семьи. Здесь ее уважали, любили, ценили. Как полковник, она будет похоронена с воинскими почестями на малой родине — в Ишимбае — 17 июля», — заявила в беседе с агентством председатель правления Федерации лыжных гонок и биатлона Светлана Иванова.

Соболезнования в связи с кончиной Куклевой выразили министр спорта Михаил Дегтярев, глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и другие официальные лица.