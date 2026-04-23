В США предложили заменить Иран Италией на чемпионате мира по футболу

Спецпосланник президента США по глобальному сотрудничеству Паоло Замполли предложил главе FIFA Джанни Инфантино заменить сборную Ирана на ближайшем чемпионате мира по футболу сборной Италии. Об этом сообщила газета Financial Times .

«Я сам по происхождению итальянец и мечтал бы увидеть эту страну на турнире, проводимом в США», — заявил представитель американского лидера.

Он напомнил, что итальянцы — четырехкратные чемпионы мира и заслуживают того, чтобы участвовать в турнире.

В марте Иран объявил бойкот предстоящему соревнованию, объяснив это гибелью верховного лидера от рук США. Кто его заменит в группе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией, пока неизвестно.

При этом у FIFA есть четкие квоты относительно футбольных федераций, и заменить сборную можно только национальной командой из той же части света. Поэтому самый ожидаемый вариант с точки зрения регламента — сборная ОАЭ, проигравшая Ираку в финале отборочных игр АФК. Сам Ирак отобрался на мундиаль через стыковые матчи.