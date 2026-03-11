«Их правительство убило нашего лидера». Иран объявил бойкот ЧМ по футболу в США

Сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по футболу в 2026 году

Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Об этом заявил министр спорта страны Ахмад Доньямали в эфире телеканала TV2 .

«Учитывая то, что их правительство убило нашего верховного лидера, в текущих условиях мы не будем участвовать в чемпионате мира», — сказал министр.

Он отметил, что за последние месяцы Иран втянули в два вооруженных конфликта, унесших жизни тысяч людей.

Иран квалифицировался в группу G, где должен был сыграть с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Кто заменит команду, пока неизвестно. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля.

Ранее женская сборная Ирана оказалась в центре скандала из-за отказа исполнять гимн на Кубке Азии. На родине спортсменок ждала смертная казнь, поэтому после призыва президента США Дональда Трампа помочь футболисткам Австралия предоставила им убежище.