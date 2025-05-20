В США полиция задержала российского хоккеиста в состоянии опьянения

Полиция округа Арлингтон задержала российского хоккеиста команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщило издание ARL Now .

По данным источника, ЧП произошло в ночь на субботу. Свидетель сообщил в полицию о драке рядом с одним из заведений в округе.

Во время задержания россиянина правоохранители применили перцовый баллончик. В отчете полиции говорится, что «Алексеева Александра, 25 лет, из Арлингтона, штат Вирджиния, арестовали. Фигуранту предъявили обвинение в нахождении в общественном месте в нетрезвом виде».

Хоккеиста отправили в местный полицейский участок, но позднее отпустили. В клубе отметили, что осведомлены о ситуации с Алексеевым и занимаются сбором дополнительной информации.

Ранее стало известно, что российский хоккеист может стать обладателем Кубка Стэнли — 2025.