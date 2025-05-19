Российский хоккеист может стать обладателем Кубка Стэнли — 2025

По итогам сезона-2024/25 как минимум один российский хоккеист — участник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может выиграть Кубок Стэнли. Об этом сообщило «РИА Новости» .

После того как команда «Флорида Пантерз» одержала победу в матче с «Торонто Мейпл Лифс» и вышла в финал Восточной конференции, стали известны полуфиналисты Кубка Стэнли этого сезона. За него поборются четыре клуба — «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз».

В каждой из команд, вошедших в плей-офф НХЛ, играют российские спортсмены. За клуб «Флорида» выступают Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, за «Каролину» — Андрей Свечников, Дмитрий Орлов, Александр Никишин и Петр Кочетков, за «Даллас» — Евгений Дадонов и Илья Любушкин, а за «Эдмонтон» — Василий Подколзин.

Имена игроков победившего в финале Кубка Стэнли клуба нанесут на трофей. Это будет десятый год подряд, когда награда достается в том числе и российским спортсменам.

Ранее стало известно, что вратарь челябинского клуба «Трактор» Зак Фукале перейдет в петербургский СКА. Договор с голкипером заключили за два дня до начала финала Кубка Гагарина