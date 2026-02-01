В МОК не ответили на вопрос о полном допуске россиян на турниры

В Международном олимпийском комитете не стали называть конкретные сроки полного возвращения российских спортсменов на соревнования и восстановления статуса Олимпийского комитета России. МОК будет действовать по той же схеме, что и перед Олимпиадой в Париже.

«Конкретного времени нет. Мы следуем тому же процессу, которому следовали перед Парижем», — сказала президент комитета Кирсти Ковентри на пресс-конференции в Милане по итогам второго дня заседания исполкома МОК.

На предстоящих зимних Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо, которые пройдут с 6 по 22 февраля, выступят 13 российских спортсменов, допущенных в нейтральном статусе.

Ранее МОК последовательно сохранял ограничения в отношении российского спорта, несмотря на многочисленные обращения и дискуссии о возможном смягчении санкций.