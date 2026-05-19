В школьных спортклубах расширят число доступных видов спорта

Кравцов рассказал о планах расширить число доступных видов спорта в школах

Фото: Министерство просвещения Российской Федерации

Количество видов спорта, доступных в школьных клубах, решили расширить. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на встрече в рамках Всероссийского съезда учителей физической культуры в Тульской области.

Министр напомнил, что ведомство уже утвердило программы по всем основным дисциплинам.

«Сегодня практически каждая спортивная федерация может работать в школе. Дети изучают футбол, самбо, дзюдо, борьбу, хоккей и другие дисциплины. Мы планируем расширить число видов спорта в школьных спортивных клубах, также продолжим работу по строительству новых школ и современных спортивных залов», — сказал Кравцов.

Он также отметил, что программой по физкультуре предусмотрены вариативные модули в рамках третьего урока. Сейчас их разрабатывают в том числе по современным дисциплинам.

На мероприятии министр просвещения и глава Минспорта Михаил Дегтярев подписали соглашение о координации работы школьных спортивных лиг. В них сейчас участвуют больше 11,5 миллиона учеников.

Съезд учителей физкультуры в Тульской области проходит с 18 по 22 мая. Мероприятие собрало участников из 86 регионов.

Ранее Кравцов также объявил о создании единого школьного учебника по физической культуре.

