В России разработают единый учебник по физкультуре

Министерство просвещения разрабатывает единый государственный учебник по физкультуре. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов на Всероссийском съезде учителей физической культуры, проходящем в Туле.

«У нас уже утверждена единая программа обучения», — привело его слова РИА «Новости».

По словам Кравцова, физкультура не менее важна, чем предметы, которые сдают на ЕГЭ, поскольку закладывает основы здорового образа жизни.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов предложил расширить налоговый вычет за занятия спортом, добавив туда участие в массовых соревнованиях, семейные спортивные программы и другие направления. По его мнению, это позволит повысить вовлеченность россиян в занятия спортом и укрепить их здоровье.