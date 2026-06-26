В сборной Уругвая начался конфликт между тренером и игроками

El Espectador: в сборной Уругвая произошел скандал между тренером и игроками

В сборной Уругвая на чемпионате мира по футболу начался конфликт между игроками и главными тренером Марсело Бьелсой. Об этом сообщило издание El Espectador .

Скандал случился перед матчем третьего тура группового этапа против испанцев. Ведущие игроки, включая вратаря Серхио Рочета, полузащитников Мануэля Угарте, Родриго Бентанкура и Федерико Вальверде захотели встретиться с Бьелсой.

Футболисты выразили тренеру претензии по поводу чрезмерных нагрузок, которые привели к травмам, и высказали недовольство тактическими задумками на предстоящую игру.

Бьелса в ответ выступил с 50-минутной речью, а несколько игроков покинули собрание, не дослушав до конца. На этом конфликт не завершился.

Чемпионат мира по футболу проходит в Мексике, Канаде и США. Недавно в рамках турнира сразились сборные Нидерландов и Туниса — первые выиграли со счетом 3:1.