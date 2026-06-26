В сборной Уругвая начался конфликт между тренером и игроками
El Espectador: в сборной Уругвая произошел скандал между тренером и игроками
В сборной Уругвая на чемпионате мира по футболу начался конфликт между игроками и главными тренером Марсело Бьелсой. Об этом сообщило издание El Espectador.
Скандал случился перед матчем третьего тура группового этапа против испанцев. Ведущие игроки, включая вратаря Серхио Рочета, полузащитников Мануэля Угарте, Родриго Бентанкура и Федерико Вальверде захотели встретиться с Бьелсой.
Футболисты выразили тренеру претензии по поводу чрезмерных нагрузок, которые привели к травмам, и высказали недовольство тактическими задумками на предстоящую игру.
Бьелса в ответ выступил с 50-минутной речью, а несколько игроков покинули собрание, не дослушав до конца. На этом конфликт не завершился.
Чемпионат мира по футболу проходит в Мексике, Канаде и США. Недавно в рамках турнира сразились сборные Нидерландов и Туниса — первые выиграли со счетом 3:1.